Что мы будем носить весной 2021: главные тренды сезона в новой коллекции украинского бренда T.B.Coatss

Мода / Fashion news 11 марта 2021

Cosmo

Как глоток свежего воздуха после хмурой зимы, новая весенняя коллекция бренда T.B.Coatss ворвалась на улицы города и во все виртуальные пространства. Эту весну они предлагают провести в мягком кашемире и самых стильных оттенках фуксии, неонового, розового и белого.

Выбирая удобный oversize, можно без проблем комбинировать его с любимыми кроссовками или сапогами, но и не забывать про каблук.

Ну и тренд на эко-кожу тоже присутствует, при этом сочетание цвета хаки с серым и розовым выглядит очень свежо.

В этот раз обязательно стоит обратить внимание на коллаборацию T.B.Coatss с брендом украшений Plastina. Благодаря материалу и цвету, образы получились максимально футуристическими, в духе 60х.

Вдохновляемся на яркую и стильную весну!