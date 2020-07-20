Что на личном фронте: Эмилия Кларк встречается с известным голливудским сердцеедом

Звезды / Новости 20 июля 2020

Cosmo

Новости с любовного фронта: у актрисы Эмилия Кларк новый роман! Сегодня стало известно, что звезда «Игры престолов» тайно встречается с Томом Тернером, помощником режиссера и известным голливудским сердцеедом.

На днях пара впервые попала в объектив папарацци во время совместной прогулки с домашними питомцами (фото). Роман Эмилии Кларк и Тома Тернера также успел прокомментировать анонимный источник из близкого окружения пары. Вот что он рассказал о Томе: «Он уже довольно давно влюблен в нее. Том привык весело проводить время в окружении актеров из А-списка, и все благодаря работе над громкими фильмами и своего социального окружения».

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