Что происходит у них с Уильямом: какая деталь на новом фото Кейт Миддлтон встревожила ее поклонников

Звезды / Новости 1 апреля 2020

Cosmo

На днях Кейт Миддлтон поделилась в их с мужем официальном Instagram-аккаунте своим новым фото, на котором показала, как работает из дома. Однако пока часть поклонников рассматривала обстановку домашнего кабинета герцогини, другая заметила, что на ее пальце нет того самого помолвочного кольца с сапфиром и бриллиантами, которое ранее принадлежало принцессе Диане (листай карусель ниже).

Пользователи сети сразу же предположили, что это намек на ухудшение отношений между Кейт и Уильямом, и принялись обсуждать, что же на самом деле происходит между супругами. Хотя нашлись среди комментаторов и более практичные люди, которые отметили, что герцогиня предпочитает сейчас не носить массивное кольцо, чтобы на накапливать на нем и на коже под ним бактерии и вирусы.

Мы тоже склоняемся к этой версии. А ты?