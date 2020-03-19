Что скажет Меган: стало известно, что принц Гарри был помолвлен с другой

Звезды / Новости 19 марта 2020

Cosmo

Принц Гарри и Меган Маркл так гармонично смотрятся вместе, что иногда кажется, что они были вместе всю жизнь. Однако до встречи с будущей женой у внука королевы было еще несколько отношений. И, пожалуй, самым серьезным из всех его романов был роман с Челси Дэйви. И как оказалось недавно, влюбленные, которые были вместе шесть лет, даже были помолвлены!

Так, по словам королевского биографа Кэти Николл, Гарри подарил девушке кольцо с голубым топазом, которое символизировало его желание жениться на ней. Девушка, впрочем, до последнего момента оттягивала момент принятия решения, поскольку не хотела отказываться от привычной жизни ради королевской со всеми ее правилами и протоколами.

Кто знает, возможно, сложись тогда судьба иначе, мы бы знали совсем другую герцогиню. Интересно, что на эти новые подробности биографии своего мужа скажет Меган?