Что случилось: Анджелина Джоли призналась, что ее дочери Шайло и Захара перенесли сложные операции

Звезды / Новости 10 марта 2020

Cosmo

В последнее время Анджелина Джоли совсем пропала из виду — актриса пропустила несколько самых важных в мире кино церемоний и практически не попадала в объективы папарацци. И пока поклонники гадали, в чем причина исчезновения Энджи, звезда в своем блоге для Time призналась, что последние два месяца провела в больницах. Так, две дочери звезды одна за другой перенесли сложные операции — 13-летняя Шайло попала в больницу из-за проблем с бедром, а о том, что именно случилось с 15-летней Захарой, актриса рассказывать не стала.

«Последние два месяца я провела в больнице со своей старшей дочерью Захарой, а несколько дней назад наблюдала, как ее младшая сестра тоже ложится под нож для операции на бедре. Они знают, что я рассказываю об этом, потому что я уважаю их частную жизнь — мы с ними все обсудили и они позволили мне написать об этом. Они понимают, что лечение, борьба за выживание и исцеление — это то, чем можно по-настоящему гордиться», — отметила Анджелина.

Джоли также призналась, что эти испытания еще больше сблизили их семью, а особенно детей, которые все время заботились друг о друге. Надеемся, что совсем скоро девочки поправятся, и берем с этой дружной семьи пример!