Тренд будущего: все, что тебе нужно знать о перманентном макияже

Красота / Новинки 16 марта 2021

Cosmo

Если бы у тебя была возможность загадать себе одну суперсилу, вероятно, ты попросила бы возможность путешествовать во времени или телепортироваться. Но большинство девушек выберут просыпаться утром с идеальным макияжем, который не требует абсолютно никаких усилий. Возможно, это звучит как шутка, но на самом деле все очень серьезно. В мире постоянно меняющихся технологических достижений макияж эволюционировал вместе с ним. Перманентный макияж — это возможность выглядеть идеально в любое время и в любой ситуации.

Если ты устала тратить половину своей зарплаты на косметику, переживать о том, что стрелки не ровные, что косметика может смыться/размазаться/потечь, и мечтаешь об идеальном бьюти-образе «я проснулась вот так», перманентный макияж — определенно твой вариант. Но это не просто красиво, это ещё и невероятно модный и прибыльный бизнес во всем мире.

Мару Одержаховская и Анна Кара — две молодые целеустремленные украинки, основательницы уникального стартапа, пятизвездочной all-inclusive студии-академии перманентного макияжа New PMU в Калифорнии, которые построили собственный бизнес в США абсолютно без инвестиций.

Знания Мару в сфере бизнеса и маркетинга, умноженные на знания и опыт Анны в перманентном макияже, помогли создать девушкам нечто уникальное: крутую бизнес-модель, которая позволила им выжить в 2020, и помочь более 35 женщинам открыть свой бизнес и создать свой бренд. Всего за 6 дней после программы New PMU ты можешь стать сертифицированным мастером перманентного макияжа и построить свой бизнес-план, бренд-маркетинг стратегию.

В среднем мастера зарабатывают в Калифорнии минимум $85 тысяч в год. В Украине процедура стоит около $200. Анна отвечает за обучение студентов и новые продукты — трендовые техники перманентного макияжа, а Мару — за бренд и стратегию развития компании, и также учит студентов бренд-маркетингу. Девушки уже успели заявить о себе на FOX news, NBC, CBS, ABC, Business Insider, Yahoo finance. Знай наших.

Итак, что же такое перманентный макияж?

Перманентный макияж — это техника татуировки (да, тату!), которая может подарить идеальные брови, сочные губы и выразительные глаза на продолжительное время и без всяких бьюти-продуктов. В отличии от татуированного макияжа 80-х и 90-х годов, перманентный макияж 2021 года на самом деле выглядит как макияж, а не линия татуированных чернил вдоль век или рта. Чаще всего перманентный макияж наносится на брови, губы и веки. Но бьюти-индустрия не стоит на месте и сегодня студия героинь нашей статьи предлагает новую услугу TOP 2021 - BB Glow (стойкий аналог BB cream), а также тату веснушки и родинки.

Перманентный макияж — это не только о красоте. Он облегчает жизнь людям с ослабленным зрением, а также с болезнью Паркинсона и после косметической хирургии груди (восстановление ареол). Он подходят людям с аллергией на косметику; маскирует шрамы, пигментацию (например, витилиго, которое вызывает появление белых пятен неправильной формы на коже). Процедура показана борющимся с алопецией и трихотилломанией.

Как долго держится перманентный макияж?

От одного года до трех лет. Причина, по которой он не держится вечно, как обычная татуировка, заключается в том, что перманентный макияж не достигает более глубоких слоев кожи — это скорее поверхностная татуировка.

Микроблейдинг по-прежнему номер 1?

До сих пор микроблейдинг был королем перманентного макияжа бровей, но в последнее время многие мастера отказываются от него. Почему? Отвечает мастер перманентного макияжа с 10-летним опытом, обладательница более 50 международных сертификатов Анна Кара:

«Первая причина в том, что микроблейдинг подходит не для каждого типа кожи. Процедуру можно проводить, но для жирной кожи, например, доказано, что Powder Brows дает лучшие результаты. Они держатся дольше и выглядят более естественно. Процедура подходит для всех типов кожи, абсолютно безопасна и не оставляет шрамов. Также, к сожалению, результаты техники микроблейдинг не всегдадают желаемый результат, поэтому я создала уникальную, 100% безопасную инновационную технику бровей — Realistic hairstrokes technique. Ее можно выполнять на любом аппарате ПМ. Подходит как для мужчин так и для женщин всех возрастов. Обучение этой технике возможно у нас в студии. Также мы работаем над онлайн мастер классом».

Мару Одержаховская, бывший бренд менеджер Harper’s Bazaar, автор проекта Bazaar Beauty Brunch, маркетинг директор NYFW, Miami Swim Week and Los Angeles Fashion Week:

«До встречи с Анной я не знала ничего о перманентном макияже, и как фанат всего натурального слегка побаивалась его. Но я обожаю бьюти-индустрию и всегда изучаю новые тенденции и тренды. Моя любимая процедура в перманентном макияже — это Lip Blush tattoo.

Твой любимый оттенок блеска/помады, который всегда на твоих губах и плюс добавляет полноту и выравнивает твои губы. Ты выбираешь желаемый оттенок, а затем специалист создает идеальную форму при помощи карандаша. Ты утверждаешь ее, потом с помощью специальной машинки и иглы наносит пигменты на губы».

Что такое перманентная подводка?

Перманентная подводка для глаз включает нанесение пигмента на линию роста ресниц, чтобы воссоздать вид подводки, которую ты тщательно наносишь каждое утро. Идеальные стрелки, которые всегда с тобой — ну, пару лет так точно.

Если не можешь найти подводку для глаз, которая не размазывается, не хочешь иметь дело с растекающейся подводкой или же если ты чувствительна к обычному макияжу, это может быть хорошим вариантом. Улучшенный трендовый вариант — воздушная подводка нежного оттенка в один-два цвета. Или же незаметная натуральная «межресничка».

Идеальный тон

Популярностью также пользуется процедура BB glow. Это в основном полуперманентный тональный крем, предназначенный для помощи при гиперпигментации, темных пятнах и рубцах от прыщей. Это форма микронидлинга, при котором на кожу наносится окрашенная сыворотка. Это медицинское лечение, по сути, похоже на уход за лицом, но оно действует как способ введения BB-крема на все лицо, чтобы предотвратить обесцвечивание кожи на уровне, близком к постоянному. Людям, у которых наблюдается сильная гиперпигментация или обесцвечивание кожи, это помогает выровнять тон кожи и затронутые участки. Это процедура, которая требует нескольких сеансов для создания цветного пигмента, так что это то, что нужно учитывать. После нее лицо может выглядеть, как через фильтр в Instagram 24/7! Новая реальность.

История Мару и Анны, которые самостоятельно добились успеха в мире огромной конкуренции и в чужой стране, это пример того что нужно не бояться мечтать, а превращать мечты в планы. Dream big!