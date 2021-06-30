Чудо-женщина: Галь Гадот стала мамой в третий раз

Звезды / Новости
30 июня 2021
Cosmo

Хорошие новости продолжают поступать — и после тяжелого для всех 2020-го это не может не радовать. Так, сегодня стало известно, что актирса и Чудо-женщина Галь Гадот стала мамой в третий раз. Если вы думали, что звездный бэби-бум закончился — то нет.

У звезды и ее супруга родилась крошка-дочь (третья девочка в семье). Счастливая мама тут же поделилась новостью с поклонниками у себя в инстаграм:

«Моя чудесная семья! Я безумно счастлива и очень благодарна, хотя и немного чувствую усталость. Мы с радостью приветствуем Даниэллу в нашей семье! Всем любви и здоровья», — подписала семейный снимок актриса.

Поздравляем!

 

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