Чудо-женщина: Галь Гадот стала мамой в третий раз

Звезды / Новости 30 июня 2021

Cosmo

Хорошие новости продолжают поступать — и после тяжелого для всех 2020-го это не может не радовать. Так, сегодня стало известно, что актирса и Чудо-женщина Галь Гадот стала мамой в третий раз. Если вы думали, что звездный бэби-бум закончился — то нет.

У звезды и ее супруга родилась крошка-дочь (третья девочка в семье). Счастливая мама тут же поделилась новостью с поклонниками у себя в инстаграм:

«Моя чудесная семья! Я безумно счастлива и очень благодарна, хотя и немного чувствую усталость. Мы с радостью приветствуем Даниэллу в нашей семье! Всем любви и здоровья», — подписала семейный снимок актриса.

Поздравляем!