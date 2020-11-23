Чуттєво та неймовірно сексуально: Тіна Кароль вперше станцювала на паркеті шоу «Танці з зірками»

Звезды / Новости
23 ноября 2020
Cosmo

У неділю, 22 листопада, глядачі телеканалу 1+1 побачили тринадцятий прямий ефір шоу «Танці з зірками». Цього вечора найкращі пари сезону виконали по три номери, один з яких — з ведучими проекту. Так, Санта Дімопулос та Макс Леонов виконали гаряче танго с ведучим балкону Олегом Винником, Надія Мейхер та Кирило Васюк — запальний квікстеп з Юрієм Горбуновим, а Юлія Саніна та Дмитро Жук — неймовірно чуттєву та сексуальну румбу з Тіною Кароль.

Останній виступ став одним з найяскравіших моментів випуску, оскільки глядачі впродовж декількох сезонів мріяли побачити співачку на паркеті головного танцювального шоу. І, на наш погляд, Тіна на сто відсотків виправдала очікування. Давай дивитися цей гарячий номер!

5 5 1
Автор: Юлия Николайчук
Фото: кадр из видео, instagram.com/tanci1plus1
Спецпроекты
Для тех, кто любит

эстетику и свободу
Наскільки ти сучасна

українка?
Реклама
Читайте также
1
Для тех, кто любит эстетику и свободу
2
Наскільки ти сучасна українка?
3
На аукцион выставили пластинку, которую Джон Леннон подписал для своего убийцы
4
Видео дня: Тина Кароль станцевала на шоу «Танці з зірками»
5
Дженнифер Лопес, Дуа Липа и Кара Делевинь на красной дорожке American Music Awards 2020
Звезды / Новости
Об этом все говорят

Больше не пустует: стало известно, кто недавно переехал в бывшую резиденцию Меган Маркл и принца Гарри 

Спойлер: близкая родственница принца Гарри!

Звезды / Новости

«Мы будем очень по нему скучать»: Кейт Миддлтон и принц Уильям рассказали об утрате в их семье

Наши соболезнования. 

COSMO / Тренды

Для тех, кто любит эстетику и свободу

Звезды / Новости
Об этом все говорят

Очень горячая парочка: Меган Фокс и Machine Gun Kelly впервые появились на красной дорожке вместе

Выход, которого мы ждали!

Звезды / Новости

Кто стал женщиной года 2020 по версии Billboard

Угадаешь, кто?

Stay home with Cosmopolitan
1
Must-have: 7 вещей, которые помогут тебе пережить пандемию в безопасности
2
Доказано наукой: 3 самых эффективных напитка для профилактики коронавируса
3
От санитайзера до пульсоксиметра: все, что тебе нужно в период пандемии, в одной сумке — Cosmopolitan Anti-Covid bag
4
Кабмін запровадив в Україні «локдаун вихідного дня»: що це означає та скільки триватиме
5
Британский словарь назвал самое популярное слово 2020 года
Звезды / Новости
Об этом все говорят

В одежде и без: 56-летняя Моника Беллуччи восхищает красотой в чувственной фотосессии для глянца

Взгляд не отвести!

Loading...
Звезды / Новости
Об этом все говорят

Принц Уильям прокомментировал расследование вокруг скандального интервью принцессы Дианы

Журналиста обвиняют в том, что он обманом вынудил леди Ди дать интервью.

Читайте также
1
Для тех, кто любит эстетику и свободу
2
Наскільки ти сучасна українка?
3
5 весіль із фільмів, які ми ніколи не забудемо
4
Ирина Шейк в костюме украинского бренда Olenich на прогулке в Нью-Йорке
5
Видео дня: Тина Кароль впервые за 15 лет станцевала на «Танцах со звездами»
Звезды / Новости
Об этом все говорят

В крошечном леопардовом купальнике и объятиях папы: Тина Кунаки и Венсан Кассель показали подросшую дочь Амазони

Мимими дня!  

Звезды / Новости
Это интересно

Пара века: 10 самых трогательных фото королевы Елизаветы и принца Филиппа

Обожаем и берем пример!

Читай Cosmopolitan в 2020

На обложке: Алла Костромичева

Вечер классики: старые ромкомы, музыка старше тебя и мода 80-х

Sex-мифы, о которых пора забыть (мы же все взрослые люди)

Вогнали в краску: главная бьюти-проблема этого года

Как не попасть на работу к несносному боссу
Звезды / Новости
Об этом все говорят

73 года вместе: королева Елизавета и принц Филипп поделились новым семейным фото в честь годовщины свадьбы

Это очень трогательно!

Звезды / Новости
Надо прочитать

Настя Каменських стала амбассадором фонду Таблеточки

Молодець!

Хочешь больше узнать про "Звезд"?
Звезды / Новости

Идеальный пресс в коротком топе и никакого макияжа: 51-летняя Дженнифер Энистон восхитила красотой и молодостью в новой фотосессии

Выглядит на 35!  

Звезды / Новости

Квентин Тарантино напишет роман по мотивам фильма «Однажды в… Голливуде»

Новое амплуа. 

Гороскоп

Овен

Телец

Близнецы

Рак

Лев

Дева

Весы

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Звезды / Новости
Это интересно

«Любить его — это как влюбиться в цунами или лесной пожар»: Меган Фокс откровенно рассказала о романе с Machine Gun Kelly

В редком интервью.

Звезды / Новости
Это интересно

Искусство любить себя: Екатерина Кухар и Александр Стоянов основали собственный бренд

Все, что нужно для настоящего уюта в доме!

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua
Звезды / Новости
Об этом все говорят

Подруга Кейт Миддлтон рассказала о том, действительно ли будущая герцогиня подстроила знакомство и свадьбу с принцем Уильямом

Судьба или продуманный план?

 
© Copyrignt Cosmopolitan Ukraine, 2019. Все права защищены.