Чуттєво та неймовірно сексуально: Тіна Кароль вперше станцювала на паркеті шоу «Танці з зірками»

Звезды / Новости 23 ноября 2020

Cosmo

У неділю, 22 листопада, глядачі телеканалу 1+1 побачили тринадцятий прямий ефір шоу «Танці з зірками». Цього вечора найкращі пари сезону виконали по три номери, один з яких — з ведучими проекту. Так, Санта Дімопулос та Макс Леонов виконали гаряче танго с ведучим балкону Олегом Винником, Надія Мейхер та Кирило Васюк — запальний квікстеп з Юрієм Горбуновим, а Юлія Саніна та Дмитро Жук — неймовірно чуттєву та сексуальну румбу з Тіною Кароль.

Останній виступ став одним з найяскравіших моментів випуску, оскільки глядачі впродовж декількох сезонів мріяли побачити співачку на паркеті головного танцювального шоу. І, на наш погляд, Тіна на сто відсотків виправдала очікування. Давай дивитися цей гарячий номер!