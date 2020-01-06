Чувства на красной дорожке: как Дженнифер Энистон отреагировала на шутку Брэда Питта о его возлюбленной

Звезды / Новости 6 января 2020

Cosmo

Вчера состоялась одна из самых важных и громких церемоний награждения звезд кинематографа — «Золотой глобус 2020». Кроме имен победителей и самых-самых нарядов наше внимание привлекли… Дженнифер Энистон и Брэд Питт, которые встретились на ковровой дорожке впервые за 15 лет.

Поговаривают, что бывшие супруги могут вот-вот объявить о своем воссоединении — западные СМИ и поклонники приписывают им вновь вспыхнувший роман. Как бы там ни было, Джен и Брэд появились на «Золотом глобусе» отдельно, но было кое-что, что заставило и нас задуматься, что их что-то связывает.

Так, вчера Брэд Питт получил награду как лучший актер второго плана («Однажды в Голливуде») и произнес со сцены речь, пошутив о своей возлюбленной. «Я хотел пригласить на эту церемонию свою маму, но не смог, потому что любую женщину, с которой я стою рядом, принимают за мою возлюбленную. И это было бы просто неловко», — пошутил актер. В это время камеры (совпадение?) были направлены на Дженнифер, которая… хохотала до слез. Не можем утверждать, что у этих двоих роман, но то, что Дженнифер Энистон и Брэд Питт хорошие друзья — несомненно (о чем он и сам рассказал репортерам). А это уже первый шаг к воссоединению.