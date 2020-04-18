«Чувствую себя жестокой»: Кейт Миддлтон рассказала, как «поиздевалась» над детьми на Пасху

Звезды / Новости 18 апреля 2020

Cosmo

Глядя на фото Кейт Миддлтон с детьми, можно предположить, что она самая демократичная мама в мире. Однако как призналась на днях сама герцогиня Кембриджская, в вопросах учебы Шарлотты и Джорджа она бывает довольно строгой. Так, в эфире телеканала BBC Кейт призналась, что они с принцем Уильямом заставили детей учиться даже на Пасху, не сказав им о том, что другие дети в праздник отдыхают.

«Пожалуйста, не говорите детям, это секрет. Но мы, к примеру, учились даже в праздники. Чувствую себя жестокой», — пошутила Кейт.

Что же, на наш взгляд, в этом случае «жестокость» Кейт можно оправдать. А ты что скажешь?