Club C Legacy: Reebok выпустили новую интерпретацию культовой модели кроссовок

Мода / Fashion news
4 марта 2021
Cosmo

Reebok представляет свежую интерпретацию иконического силуэта Club C, олицетворяющего собой дух бренда. Новая модель стала продолжением проекта Reebok #СоздайСвоеНаследие, который побуждает каждого стать автором своего личного наследия и черпать вдохновение из окружающего мира.

Новая кампания Club C Legacy рассказывает о важности поиска баланса между ежедневной суетой и временем для себя. Ведь перед тем, как начать создавать новое, нужно перезагрузиться, включить режим «Не беспокоить» и побыть наедине с собой.

Глобальную кампанию представляют британский музыкант Дэн Дилион, шведская певица АВА и автор песен, и исполнительница из Лондона Эго Элла Мэй.   

Дизайн новых Club C Legacy выглядит стильно и прогрессивно, оставаясь при этом верным теннисному прошлому Reebok. Уникальность кроссовок раскрывается в использованных материалах. Верх, выполненный из текстиля и кожи, в сочетании с полупрозрачной промежуточной подошвой придает внешнему облику кроссовок эстетику спокойствия и умиротворения. В апреле 2021 года коллекция Club C Legacy пополнится моделями из линейки ReeCycled, верх которых минимум на 30% изготовлен из переработанных материалов.

Кроссовки Reebok Club C уже доступны в магазинах Reebok.

Страницы Reebok в социальных сетях:

https://www.instagram.com/reebokukraine/

https://www.facebook.com/ReebokUkraine/

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Фото: reebok
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