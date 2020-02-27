«Давай утопим, а потом сожжем Эмбер»: обнародовали шокирующие сообщения Джонни Деппа о его бывшей жене

Звезды / Новости 27 февраля 2020

Cosmo

Бывшие супруги Джонни Депп и Эмбер Херд продолжают выяснять отношения в суде. Так, во время очередного заседания, которое состоялось на днях, адвокаты актрисы озвучили шокирующие рагменты переписок ее звездного экс-мужа с друзьями.

«Давай сожжем ее. Давай утопим ее, прежде чем сжечь! А затем я займусь сексом с ее трупом, чтобы удостовериться, что она мертва», — писал актеру Полу Беттани Джонни в 2013 году. В своих следующих сообщениях актер также признавался, что употреблял наркотики вместе с алкоголем и энергетическими напитками, после чего становился неуправляемым.

Впрочем, адвокат Деппа все обвинения опроверг, обвинив Херд в клевете. Шок!