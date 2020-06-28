Давно и не в Украине: Настя Каменских впервые рассказала о том, когда они с Потапом на самом деле поженились

Звезды / Новости 28 июня 2020

Cosmo

Чуть менее года назад, практически сразу после свадьбы с Настей Каменских, Потап сделал неожиданное признание в одном из интервью. «Уже было несколько раз, когда мы вступали с ней в законный брак. Та открытая свадьба, которую все увидели, была уже энной по счету у нас. Даже не вторая, чувак», — признался тогда артист в интервью изданию The Flow.

Однако подробности о том, когда же и где состоялась первая церемония бракосочетания звезд, мы узнали лишь на днях. Их Настя раскрыла в интервью программе Світське життя. Оказалось, что влюбленные расписались три года назад в Лас-Вегасе.

«Дело в том, что Лешка сделал мне предложение и где-то через полгода мы попали в Лас-Вегас, мы были там на гастролях. Это было три года назад. Он подходит и говорит: «У тебя есть три часа». Я спрашиваю: «На что?» . А он мне такой: «У нас сейчас будет свадьба. Вот так я решил». Я спрашиваю: «А свадебное платье?». На что он мне отвечает: «Слушай, здесь есть шоппинг молл. Там ты белое платье можешь купить, и обручальные кольца я тоже где-то там видел. Поехали!» Конечно, платье я купила, а Леша был в шортах. В белых шортах», — рассказала Каменских.

Как романтично!