«Меня обзывали суповым набором»: Алла Костромичева рассказала о буллинге в школе

Звезды / Новости 18 ноября 2020

Cosmo

Сейчас Алле Костромичевой, которая недавно украсила обложку ноябрьского Cosmopolitan, может позавидовать каждая. Она — супермодель с мировым именем, жена миллионера, ведущая одного из самых популярных реалити на украинском телевидении. Но ее жизнь не всегда напоминала сказку. Чтобы добиться этих высот, ведущей «Супер Топ-модели по-украински» (Новый канал) пришлось пройти через годы буллинга и обид.

«Я три года работала с психологом, потому что мои подростковые травмы не давали мне быть собой — я стала жертвой буллинга в школе. В памяти картинка: я держусь за косяк двери и ору, что не пойду в школу, пока меня не переоденут. Не хотела ходить в юбке, ведь мои ноги были слишком худые, за что обзывали суповым набором. Даже моя подруга меня стеснялась. Она не ходила со мной в клуб, брала с собой другую девушку. Я же была слишком немодной для нее», — вспомнила модель.

Побороть комплексы и зажимы Алле помог не только психолог, но и моделинг. Именно любимая работа раскрыла в девушке женственность и сексуальность.

«Мой первый поцелуй выдался ужасным — я сделала это лишь для того, чтобы поставить галочку. Ведь мне было 16 лет, все уже целовались, а я нет. И сейчас очень об этом жалею. Вообще первое ощущение того, что я красивая и сексуальная, пришло, когда увидела свои фото в глянцевых журналах. То есть, подтверждение собственной красоты я впервые получила со стороны моделинга, а не мужчин», — отметила Алла.