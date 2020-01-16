Даже не верится: Блейк Лайвли обрезала роскошные волосы (фото)

Звезды / Новости 16 января 2020

Cosmo

Голливудская актриса и обладательница чуть ли не самых роскошных волос в мире, Блейк Лайвли шокировала фанатов неожиданным фото. В своем аккаунте в instagram девушка поделилась снимком, на котором отчетливо видно короткое рваное боб-каре. Конечно же, подписчики актрисы были шокированы.

Кроме того, пост также содержит два кадра: без грима и с. Соответственно, фанаты предположили, что это всего лишь парик. Напомним, что сейчас актриса снимается в фильме Ритм-секция, кадры из которого и раньше будоражили фанатов девушки.