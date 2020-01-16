Даже не верится: Блейк Лайвли обрезала роскошные волосы (фото)

Звезды / Новости
16 января 2020
Cosmo

Голливудская актриса и обладательница чуть ли не самых роскошных волос в мире, Блейк Лайвли шокировала фанатов неожиданным фото. В своем аккаунте в instagram девушка поделилась снимком, на котором отчетливо видно короткое рваное боб-каре. Конечно же, подписчики актрисы были шокированы.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Blake Lively (@blakelively) 13 Січ 2020 р. о 9:02 PST

Кроме того, пост также содержит два кадра: без грима и с. Соответственно, фанаты предположили, что это всего лишь парик. Напомним, что сейчас актриса снимается в фильме Ритм-секция, кадры из которого и раньше будоражили фанатов девушки.

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Автор: Tania Suhachova
Фото: Getty Images,
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