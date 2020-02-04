Дела семейные: ради кого Брэд Питт пропустил церемонию BAFTA-2020

Звезды / Новости 4 февраля 2020

Cosmo

Не новость, что главным приоритетом как для Анджелины Джоли, так и для Брэда Питта, являются их дети. Очередное доказательство тому — тот факт, что актер пропустил важную церемонию BAFTA-2020 (на которой получил награду в номинации «Лучший актер второго плана» в фильме «Однажды в… Голливуде») ради встречи со своим старшим сыном Мэддоксом. В последние несколько лет между ними царят непростые отношения, и Питт использует каждую возможность, чтобы их наладить.

«Мэддокс согласился поговорить с Брэдом, и он бросил все ради этого. Быть отцом — самое важное для него в жизни. Он готов на все, чтобы наладить отношения с сыном», — сообщают инсайдеры.

Впрочем, на церемонии Брэда отлично заменила его коллега по фильму Марго Робби, которая вышла на сцену за статуэткой вместо него. Чего только стоит шутка Питта о переезде принца Гарри и Меган Маркл, которую она произнесла из заготовленной речи актера – судя по реакции принца Уильяма и Кейт Миддлтон, которые сидели в зале, ее оценили даже они.