Демі Мур запустила еротичний подкаст Dirty Diana
Під час карантину Демі Мур не сумувала, а активно працювала над власним проектом — шестисерійним еротичним подкастом Dirty Diana. І вчора, 13 липня, акторка нарешті презентувала перший випуск. У центрі сюжету — жінка Діана, котра намагається врятувати свій шлюб, а паралельно створює еротичний сайт, на якому жінки відверто розповідають про свої сексуальні фантазії.
Головную роль у подкасті, записаному за допомогою Zoom, озвучила сама Демі. Також у ньому ти почуєш голоси Мелані Гріффіт, Ліни Данем та не тільки. Нові випуски Dirty Diana з`являтимуться щопонеділка до 17 серпня в Apple Podcasts, на Spotify та інших платформах.
Публикация от Demi Moore (@demimoore) 8 Июл 2020 в 8:17 PDT