Демі Мур запустила еротичний подкаст Dirty Diana

Звезды / Новости 14 июля 2020

Cosmo

Під час карантину Демі Мур не сумувала, а активно працювала над власним проектом — шестисерійним еротичним подкастом Dirty Diana. І вчора, 13 липня, акторка нарешті презентувала перший випуск. У центрі сюжету — жінка Діана, котра намагається врятувати свій шлюб, а паралельно створює еротичний сайт, на якому жінки відверто розповідають про свої сексуальні фантазії.

Головную роль у подкасті, записаному за допомогою Zoom, озвучила сама Демі. Також у ньому ти почуєш голоси Мелані Гріффіт, Ліни Данем та не тільки. Нові випуски Dirty Diana з`являтимуться щопонеділка до 17 серпня в Apple Podcasts, на Spotify та інших платформах.