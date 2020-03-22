Поцелуи, объятия и рука в руке: Бен Аффлек и Ана де Армас не скрывали чувств на прогулке в Лос-Анджелесе

Звезды / Новости 22 марта 2020

Cosmo

Мы не устаем наблюдать на новой самой обсуждаемой голливудской парой — Беном Аффлеком и Аной де Армас. Влюбленные не расстаются ни на минуту, постоянно попадая в объективы фотографов во время совместных прогулок. Вот и на днях звезды были замечены в Лос-Анджелесе на прогулке с собачкой актрисы — Бен и Ана гуляли по городу (как и полагается во время карантина — вдали от людей), держась за руки, обнимались и выглядели невероятно счастливыми и влюбленными.

Для мини-перерыва в самоизоляции красотка выбрала соблазнительный образ, который стоит повторить весной, как только мы вновь сможем выйти на улицы. Так, Ана надела кардиган с v-образным вырезом на голое тело и белые брюки клеш с высокой талией, которые подчеркнули ее сексуальные формы.

Нам очень нравится эта пара, а тебе?