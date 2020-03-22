Поцелуи, объятия и рука в руке: Бен Аффлек и Ана де Армас не скрывали чувств на прогулке в Лос-Анджелесе

Звезды / Новости
22 марта 2020
Cosmo

Мы не устаем наблюдать на новой самой обсуждаемой голливудской парой —  Беном Аффлеком и Аной де Армас. Влюбленные не расстаются ни на минуту, постоянно попадая в объективы фотографов во время совместных прогулок. Вот и на днях звезды были замечены в Лос-Анджелесе на прогулке с собачкой актрисы —  Бен и Ана гуляли по городу (как и полагается во время карантина — вдали от людей), держась за руки, обнимались и выглядели невероятно счастливыми и влюбленными. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от TOP. (@cam_mood) 22 Мар 2020 в 2:40 PDT

Для мини-перерыва в самоизоляции красотка выбрала соблазнительный образ, который стоит повторить весной, как только мы вновь сможем выйти на улицы. Так, Ана надела кардиган с v-образным вырезом на голое тело и белые брюки клеш с высокой талией, которые подчеркнули ее сексуальные формы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от setarehanews (@setarehanews) 22 Мар 2020 в 2:48 PDT

Нам очень нравится эта пара, а тебе?

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Автор: Юлия Николайчук
Фото: instagram.com/ana_d_armas
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