Держась за руки: невероятное милые новые фото Брэдли Купера и его подросшей дочери Леи

Звезды / Новости
13 апреля 2021
Cosmo

Фото с совместных прогулок Брэдли Купера и его дочери Леи всегда попадают в нашу рубрику «мимими дня». И это неудивительно — звездный папа и крошка-дочь каждый раз демонстрируют безграничную любовь и нежность друг к другу.

Не смогли удержаться мы и в этот раз. Так, на днях Брэдли и Лея снова были замечены вместе на улицах Нью-Йорка — маленькая модница, которая за последнее время заметно подросла, шла рядом с папой, держа его за руку, а затем переместилась к нему на руки. 

Особенно милой деталью стал крошечный зонтик Леи, который мужественный Брэдли нес в руках. Мимими!

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Автор: Юлия Николайчук
Фото: Gettyimages
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