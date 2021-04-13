Держась за руки: невероятное милые новые фото Брэдли Купера и его подросшей дочери Леи
Фото с совместных прогулок Брэдли Купера и его дочери Леи всегда попадают в нашу рубрику «мимими дня». И это неудивительно — звездный папа и крошка-дочь каждый раз демонстрируют безграничную любовь и нежность друг к другу.
Не смогли удержаться мы и в этот раз. Так, на днях Брэдли и Лея снова были замечены вместе на улицах Нью-Йорка — маленькая модница, которая за последнее время заметно подросла, шла рядом с папой, держа его за руку, а затем переместилась к нему на руки.
Особенно милой деталью стал крошечный зонтик Леи, который мужественный Брэдли нес в руках. Мимими!