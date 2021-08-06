Модель Эрика Пелосини, которая загорала топлес с мужем принцессы Евгении, прокомментировала скандальные фото

Звезды / Новости
6 августа 2021
Cosmo

На днях муж принцессы Евгении Джек Бруксбэнк оказался в эпицентре скандала после того, как попал в объективы папарацци на яхте в окружении трех девушек, одна из которых загорала топлес. На сторону зятя сразу же встала Сара Фергюсон, которая отметила, что он — невероятно порядочный человек, потрясающий муж и отец — просто выполнял свою работу. Вслед за ней скандальные снимки решила прокомментировать и та самая девушка, которая позирует на снимках фотографов топлес, — модель Эрика Пелосини. 

«Обычно я не хожу топлес, но мое бикини намокло, и я решила его снять. Знаю, что ситуация получилась очень неловкой для Джека и его семьи. Мне было очень больно за них, когда я увидела его фото в окружении трех женщин, ни одна из которых не является его женой. Это заставило людей делать неправильные предположения и поспешные выводы. Мне очень жаль, если я причинила неудобства принцессе Евгении и Джеку», — объяснила девушка. 

Кроме того, Пелосини отметила, что они с Бруксбэнком уже много лет знают друг друга и являются близкими друзьями. «Он также дружит с двумя другими женщинами. Меня очень огорчает, что люди поняли все неправильно», — добавила она. 

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Фото: instagram.com/ericapelosini, Gettyimages
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