Дикая кошка: Кайли Дженнер снялась в клипе Карди Би в очень провокационном образе

Звезды / Новости 8 августа 2020

Cosmo

К эпатажному образу рэп-исполнительницы Карди Би мы все уже давно привыкли, но каждый раз звезде удается чем-то нас удивлять. На этот раз впечатлить поклонников звезда решила зрелищным видеоклипом, одной из героинь которого стала Кайли Дженнер.

Кайли снялась в видеоработе на песню WAP, записанную вместе с 25-летней известной американской рэпершей Megan Thee Stallion. По сюжету исполнительницы гуляют по шикарному дому, в котором обитают тигры, змеи, а за каждой дверью скрывается какая-то тайна. Одним из главных сюрпризов стало появление Кайли Дженнер в эффектном платье с леопардовым принтом. Скорее жми на play!