«Дивитися ваші інтерв'ю — це справжній квест за вашою щирістю»: Маша Єфросиніна звинуватила Ольгу Фреймут у лицемірстві

Звезды / Новости 21 сентября 2020

Cosmo

У неділю, 20 вересня, глядачі телеканалу 1+1 побачили четвертий прямий ефір нового сезону шоу «Танці з зірками», присвячений року, що змінив життя учасників. Безпосередньо перед виступами зірки ділилися своїми особистими історіями поразок чи успіху та відкривалися зовсім по-новому. Про непростий період свого життя розповіла також Ольга Фреймут — телеведуча зізналася, що після відмови від участі в шоу «Інспектор» та провалу шоу «Оля» їй здавалося, що її кар`єра закінчена. Також вона відзначила, що рада бути знову вдома, на 1+1.

Зізнання телеведучої не залишило байдужою Машу Єфросиніну, що у четвертому прямому ефірі спілкувалася із парами на балконі. Вона поцікавилася у колеги, чому та так часто змінює свою позицію.

«У мене до тебе питання по суті. Я ось передивилася кілька твоїх інтерв`ю: в одному ти кажеш (влітку, здається, це було), що найбільша твоя помилка у житті — це те, що ти пішла з Нового каналу, а сьогодні ти кажеш, что найбільша твоя помилка — це те, що ти пішла з 1+1. Давай визначатися з помилками, Оля», — пожартувала Єфросиніна.

«Дякую, Маріє, що ви дивитеся мої інтерв`ю, читаєте», — відповіла Фреймут.

«Ой, із задоволенням, це ж справжній цвест за вашою щирістю», — парирувала Маша.

«Я так казала? Не пам`ятаю. Ну мені тут дуже добре, дякую», — відзначила Оля, маючи на увазі своє перебування на каналі 1+1.

«Не пам`ятаєте? Прекрасно! Я думаю, що зараз ви запам`ятаєте ваші оцінки», — завершила конфлікт ведуча балкону.

Оце пристрасті!