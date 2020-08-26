Дизайнер 91LAB Анна Панченко представила свою первую коллекцию FW20/21

Мода / Fashion news
26 августа 2020
Cosmo

Свой путь украинская трикотажная компания Rito начала в 1991 году. Мастерство, технологии, амбиции и дизайнерский потенциал компании давно вышли за пределы создания классических дизайнерских коллекций и у компании Rito появилось понимание, что невозможно реализовать все идеи и воплотить сложные трикотажные решения уровня couture, в рамках одного бренда. Поэтому под эгидой Rito был создан новый экологичный премиальный бренд  дизайнерского трикотажа  91LAB. 

В коллекции этой осени Анна Панченко, дизайнер 91LAB, представила свою первую коллекцию FW20/21. Белый цвет стал основой для реализации дизайнерского видения начала новой истории нового бренда. 

Люди альбиносы, звери альбиносы, струящиеся родники, ветер и тектонические разломы. Чистые формы, чистые стихии, лишенные цвета и воспоминаний, словно первые следы на снегу, словно ураган, зарождающийся из легкого дуновения ветра, словно вспышка света за секунду до появления новой Вселенной, словно еще не брошенный взгляд, будто еще не произнесенное слово. 

В трикотажных темах используются элементы ручной работы — в плетениях сеток и шнуров, в россыпи бисера и камней на джемперах, в элементах пальто. 

Невероятные, теплые облака мохера и шерсти, имитирующие в пальто, куртках и джемперах шкуру белого леопарда, овчину и белый мех, сочетаются с геометрическими плетениями и шнуровкой. Эти элементы своей математической точностью повторений напоминают следы исчезнувших цивилизаций на поверхности остывших пустынных планет. Будто на смену мертвому урбанистическому миру снова зарождается жизнь, будто стирая следы хищных культур,  создается мир, без боли, без войн, без смерти, новый, чистый, белый.

Холодные, маслянистые структуры плетений из вискозы оставляют физическое  ощущение струящейся хрустальной, ледяной воды на пальцах.  Живая, обволакивающая фактура играет холодными оттенками ледника, под пластом которого уже поднимается массив извержения вулканической породы. И на поверхность, набирая цвет, мощным взрывом вырывается плазма из недр новой планеты, высвобождается новая сила, новая, горячая энергия. 

Коллекция 91LAB FW20/21 создана с соблюдением всех международных стандартов экосоответствия и была представлена в феврале 2020 в Милане и в Париже в первом международном шоуруме устойчивых брендов White. 

  • фотограф: Константин Гайдук
  • Стилист: Алиса Николенко
  • Визажист: Марина Роботько

Коллекция доступна в магазинах  RITO:

ул. Игоревская, 5 (Подол)

ул. Лысенко, 1 (Золотые Ворота)

 ЦУМ, Крещатик, 38





 

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