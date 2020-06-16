Дизайнер Мэттью Уильямс стал новым креативным директором Givenchy

Мода / Fashion news
16 июня 2020
Cosmo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений GIVENCHY (@givenchyofficial) 15 Чер 2020 р. о 7:30 PDT

Бренд Givenchy назвал имя своего нового креативного директора: место Клэр Уэйт Келлер, которая покинула свой пост в апреле, займет основатель марки 1017 Alyx 9SM Мэттью Уильямс. Дизайнер успел поработать с Канье Уэстом, Леди Гагой, а также такими брендами как Nike, Moncler и Mackintosh.

«Для меня огромная честь присоединиться к Дому Givenchy. Уникальная позиция и аура, неподвластная времени, делают его бесспорным символом. Я с нетерпением жду совместной работы с ателье и командами, чтобы войти в новую эру, основанную на современности и инклюзивности. Я благодарен группе LVMH за доверие и возможность осуществить мечту всей моей жизни. В эти беспрецедентные для всего мира времена, я вместе с коллегами хочу подарить надежду, и внести собственную лепту в позитивные перемены», — заявил Уильямс.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений GIVENCHY (@givenchyofficial) 15 Чер 2020 р. о 7:00 PDT

Свою первую коллекцию для Givenchy Мэттью Уильямс покажет на неделе моды в Париже в октябре. 

 

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Фото: instagram.com/givenchyofficial
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