«Для меня важна любовь на всех уровнях»: девушка Киану Ривза прокомментировала их свадьбу

Звезды / Новости
12 марта 2020
Cosmo

После того как Киану Ривз и Александра Грант впервые появились вместе на красной дорожке, внимание в женщине не утихает. И если часть пользователей сети отмечает, что эта пара смотрится идеально, другая недоумевает и критикует внешность художницы. Сама она, впрочем, к этому относится философски. В новом интервью Vogue возлюбленная Ривза поделилась своим мнением о стандартах красоты и рассказала об отношениях с актером.

«У меня седые волосы и рост 1,84. Так что если говорить о том, чтобы соответствовать каким-то стандартам и идеалам внешности… Если бы я хотела выглядеть как Ким Кардашьян, мне пришлось бы сделать операцию по укорачиванию ног», — пошутила Александра. На вопрос о том, действительно ли они с Киану вскоре поженятся, женщина ответила тоже достаточно философски.  

«Я бы с радостью рассказала вам об этом за бокалом вина… Для меня крайне важна любовь на всех уровнях. Я не верю в то, что изоляция это правильный путь. Иногда я нуждаюсь в уединении как художник, но я глубоко ценю опыт пребывания в отношениях», призналась Грант. 

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Автор: Юлия Николайчук
Фото: Gettyimages
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