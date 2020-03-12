«Для меня важна любовь на всех уровнях»: девушка Киану Ривза прокомментировала их свадьбу

Звезды / Новости 12 марта 2020

Cosmo

После того как Киану Ривз и Александра Грант впервые появились вместе на красной дорожке, внимание в женщине не утихает. И если часть пользователей сети отмечает, что эта пара смотрится идеально, другая — недоумевает и критикует внешность художницы. Сама она, впрочем, к этому относится философски. В новом интервью Vogue возлюбленная Ривза поделилась своим мнением о стандартах красоты и рассказала об отношениях с актером.

«У меня седые волосы и рост 1,84. Так что если говорить о том, чтобы соответствовать каким-то стандартам и идеалам внешности… Если бы я хотела выглядеть как Ким Кардашьян, мне пришлось бы сделать операцию по укорачиванию ног», — пошутила Александра. На вопрос о том, действительно ли они с Киану вскоре поженятся, женщина ответила тоже достаточно философски.

«Я бы с радостью рассказала вам об этом за бокалом вина… Для меня крайне важна любовь на всех уровнях. Я не верю в то, что изоляция — это правильный путь. Иногда я нуждаюсь в уединении как художник, но я глубоко ценю опыт пребывания в отношениях», — призналась Грант.