Для тех, кто скучал: у Брэда Питта для нас отличные новости!

Звезды / Новости 7 июля 2020

Cosmo

Отличные новости для всех поклонниц Брэда Питта, которые скучали по актеру на больших экранах: главный голливудский секс-символ сыграет главную роль в новом фильме Bullet Train («Скоростной поезд») от Sony Pictures. Режиссером ленты, основанной на романе японского писателя Котаро Исака, выступит создатель «Взрывной блондинки», «Дэдпула 2» и не только Дэвид Литч. По предварительной информации, съемки стартуют уже этой осенью.

В центре сюжета — пятеро наемных убийц, оказавшихся в сверхскоростном поезде, движущемся из Токио в Мориоку. Там они узнают, что успех задания каждого из них напрямую зависит друг от друга, и что в конце выживут не все.

Ждем с нетерпением!