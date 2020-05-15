Дневники принцессы: Меган Маркл готовится опубликовать свой личный дневник о «закулисье» королевской жизни

Звезды / Новости
15 мая 2020
Cosmo

Уже этим летом мы узнаем всю правду о королевской жизни —  к выходу готовят автобиографию принца Гарри и Меган Маркл. Книга, которую еще даже не напечатали, уже стала бестселлером по версии Amazon!

А сегодня стало известно о выходе еще одной: ходят слухи, что Меган Маркл намеревается опубликовать свои личные дневники, которые вела в период жизни при дворе.

Об этом СМИ рассказал анонимный источник из близкого окружения Меган. По его словам, Меган сейчас стремится «получить микрофон» и представить всем свою версию событий и рассказать, почему случилось, как случилось.

Уверены, это будет настоящая бомба!

 

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Автор: Юля Чуенок
Фото: Gettyimages
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