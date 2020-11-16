«До неї у мене особливі почуття близько 20 років»: 90-річний Григорій Чапкіс зізнався у коханні учасниці шоу «Танці з зірками»

Звезды / Новости 16 ноября 2020

Cosmo

У неділю, 15 листопада, глядачі телеканалу 1+1 побачили дванадцятий прямий ефір шоу «Танці з зірками». Цього вечора найкращі пари сезону виконали по три номери, один з яких — з суддями проекту.

Одним з найяскравіших моментів ефіру став спільний танець Надії Мейхер, Кирила Васюка та... 90-річного Григорія Чапкіса! Разом вони виконали запальну самбу. А у відео, яке телеглядачі побачили до початку номера, легендарний танцюрист та хореограф зізнався, що обрав саме Надію не просто так.

«Така жінка. До Наді у мене особливі почуття близько 20 років. Я був закоханий у неї ще тоді, коли вона лише починала співати», — зізнався він.

Надія ж у свою чергу відзначила, що відповідає взаємністю члену жюрі і захоплюється його відданістю справі свого життя та працьовитістю. І ми її у цьому не можемо не підтримати — ти просто подивися на цей танець!