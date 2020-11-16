«До неї у мене особливі почуття близько 20 років»: 90-річний Григорій Чапкіс зізнався у коханні учасниці шоу «Танці з зірками»

Звезды / Новости
16 ноября 2020
Cosmo

У неділю, 15 листопада, глядачі телеканалу 1+1 побачили дванадцятий прямий ефір шоу «Танці з зірками». Цього вечора найкращі пари сезону виконали по три номери, один з яких — з суддями проекту.

Одним з найяскравіших моментів ефіру став спільний танець Надії Мейхер, Кирила Васюка та... 90-річного Григорія Чапкіса! Разом вони виконали запальну самбу. А у відео, яке телеглядачі побачили до початку номера, легендарний танцюрист та хореограф зізнався, що обрав саме Надію не просто так. 

«Така жінка. До Наді у мене особливі почуття близько 20 років. Я був закоханий у неї ще тоді, коли вона лише починала співати», — зізнався він. 

Надія ж у свою чергу відзначила, що відповідає взаємністю члену жюрі і захоплюється його відданістю справі свого життя та працьовитістю. І ми її у цьому не можемо не підтримати — ти просто подивися на цей танець!

5 5 2
Фото: instagram.com/tanci1plus1, instagram.com/nadyameiher
Спецпроекты
ОКТЯБРЬ — МЕСЯЦ БОРЬБЫ С

РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Наскільки ти сучасна

українка?
Анна Тринчер о своем

стиле жизни
Реклама
Читайте также
1
ОКТЯБРЬ — МЕСЯЦ БОРЬБЫ С РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
2
Наскільки ти сучасна українка?
3
Анна Тринчер о своем стиле жизни
4
Запредельно сексуально: Тина Кароль в соблазнительном черном платье
5
Редкий выход: Дженнифер Лопес в красном мини-платье на церемонии People's Choice Awards 2020
Звезды / Новости
Об этом все говорят

Это официально: Оливия Уайлд и Джейсон Судейкис расстались после восьми лет отношений

Очень жаль!

Звезды / Новости
Об этом все говорят

«Родителей эксплуатируют и выставляют в ложном свете ради денег»: как принц Уильям отреагировал на выход нового сезона «Короны»

Его можно понять.     

COSMO / Тренды

ОКТЯБРЬ — МЕСЯЦ БОРЬБЫ С РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Звезды / Новости
Об этом все говорят

Стильный ноябрь: Алла Костромичева украсила обложку нового номера Cosmopolitan 

Настоящая Cosmo girl!

Звезды / Новости
Об этом все говорят

Конец сказки: Бен Аффлек и Ана де Армас расстались

Пишет французская пресса. 

Stay home with Cosmopolitan
1
От санитайзера до пульсоксиметра: все, что тебе нужно в период пандемии, в одной сумке — Cosmopolitan Anti-Covid bag
2
Кабмін запровадив в Україні «локдаун вихідного дня»: що це означає та скільки триватиме
3
Британский словарь назвал самое популярное слово 2020 года
4
У Владимира Зеленского диагностировали COVID-19
5
Совершенно секретно: принц Уильям переболел коронавирусом
Звезды / Новости
Это интересно

Такой мы ее еще не видели: брат принцессы Дианы поделился ее трогательным детским фото

Модное каре и милое платье. 

Loading...
Звезды / Новости
Об этом все говорят

Кто заменит Джонни Деппа в третьей части «Фантастических тварей»

Как тебе эта кандидатура?

Читайте также
1
ОКТЯБРЬ — МЕСЯЦ БОРЬБЫ С РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
2
Наскільки ти сучасна українка?
3
Анна Тринчер о своем стиле жизни
4
Образ дня: Тіна Кароль у відвертій сукні Mônot
5
5 фільмів із 90-х, які можна передивлятися знову і знову
Звезды / Новости

Бывший телохранитель Анджелины Джоли и Брэда Питта рассказал о главном страхе экс-супругов

Мы так и думали!

Звезды / Новости

Именинник дня: 9 лучших фильмов с Леонардо Дикаприо

Планы на вечер.

Читай Cosmopolitan в 2020

На обложке: Алла Костромичева

Вечер классики: старые ромкомы, музыка старше тебя и мода 80-х

Sex-мифы, о которых пора забыть (мы же все взрослые люди)

Вогнали в краску: главная бьюти-проблема этого года

Как не попасть на работу к несносному боссу
Звезды / Новости

«Уже не тот»: 46-летнего Леонардо Дикаприо раскритиковали за располневшую фигуру на пляжных фото

А ты что скажешь: hot or not? 

Звезды / Новости

Поклонники Джонни Деппа засыпали угрозами Эмбер Херд и призвали бойкотировать ее новый фильм 

Месть фанатов.   

Хочешь больше узнать про "Звезд"?
Звезды / Новости

«Первые два свидания прошли в тренировочном зале»: Анна Ризатдинова рассказала о романе с Сергеем Мельником

Идеальная пара!

Звезды / Новости
Об этом все говорят

У Владимира Зеленского диагностировали COVID-19

Об этом он сообщил в своем телеграм.

Гороскоп

Овен

Телец

Близнецы

Рак

Лев

Дева

Весы

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Звезды / Новости
Об этом все говорят

Двойной удар: Мелания Трамп собирается подать на развод

Ходят слухи. 

Звезды / Новости
Это интересно

Важный повод: Меган Маркл и принц Гарри впервые за долгое время появились на публике

Тогда как королевская семья собралась по тому же поводу в Великобритании. 

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua
Звезды / Новости
Об этом все говорят

Больше не холостяк: Сергей Мельник встречается с Анной Ризатдиновой

Первый холостяк, который нашел свою любовь на шоу «Танці з зірками».

 
© Copyrignt Cosmopolitan Ukraine, 2019. Все права защищены.