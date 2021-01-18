«До отношений со мной он был другим человеком»: Алла Костромичева рассказала, как изменила мужа-миллионера

Звезды / Новости 18 января 2021

Cosmo

Алла Костромичева — не только ведущая «Супер Топ-модели по-украински» (Новый канал) и топ-модель, но и успешный блогер с миллионной аудиторией в Instagram. Со своими подписчиками девушка говорит практически обо всем: путешествиях, книгах, косметике, здоровье, уходе за телом. А вот о своем муже Джейсоне Капоне Алла рассказывает очень редко. Но в разговоре с Машей Ефросининой Костромичева призналась: в отношениях ее возлюбленный кардинально изменился.

— Все друзья говорят, что я очень изменила Джейсона, до отношений со мной он был другим человеком. Стал мягче, и теперь более склонен к обсуждению каких-то вещей. Немного сошла маска, на которую я «повелась». Мне хотелось такого мужика-мужика, а он внутри мягкий, иногда неуверенный, но очень сильно это скрывает, — призналась Алла. — Я только сейчас его раскусила.

И хотя пара не всегда сходится в бытовых вопросах, они могут найти компромисс.

— У меня вечный беспорядок, творческий хаос. Джейсон этого очень не любит, так что наши отношения спасает домоработница, которая наводит порядок. При всем этом он отдал свой офис под мой гардероб, когда я к нему переезжала. Только лишь после этого можно было говорить ему «да», — смеется ведущая Нового канала.