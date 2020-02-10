До слез: Брэд Питт упомянул детей в своей трогательной речи на сцене «Оскара-2020»

Звезды / Новости 10 февраля 2020

Cosmo

Прошедший год был невероятно удачным для Брэда Питта, и вишенкой на торте стала награда Американской киноакадемии за «Лучшую роль второго плана» в фильме «Однажды в… Голливуде», которую он получил сегодня ночью. Поднявшись на сцену церемонии «Оскар-2020» за заветной статуэткой, актер произнес трогательную речь, в которой поблагодарил режиссера Квентна Тарантино и упомянул своего коллегу по фильму и друга Леонардо ДиКаприо.

В конце 45-ти секунд, которые были выделены на выступление Питта, он упомянул о главном — своих детях. «Все это ради моих детей, которые придают красок всему, что я делаю. Я вас обожаю», — сказал Брэд, растрогав присутствующих в зале театра Долби и телезрителей по всему миру.

Мимими дня!