До слез: что Кейт Миддлтон сказала принцу Гарри перед его отъездом в Канаду?

Звезды / Новости
25 марта 2020
Cosmo

Мы уже писали о неловкой последней встрече принца Гарри и Меган с принцем Уильямом и Кейт: обстановка была напряженной и не самой доброжелательной, это можно было понять даже по выражениям лиц членов королевской семьи. Как оказалось, от решения Гарри и Меган переехать  в Канаду пострадали не только королева и Уильям, но и Кейт Миддлтон.

По словам близкого к герцогине источника, для нее это стало настоящим ударом. Инсайдер заявил, что после службы, на которой семьи виделись в последний раз перед отъездом Гарри из страны, Миддлтон отвела его в сторону и сказала все, что думает по этом поводу.

«Я как будто брата потеряла», — эмоционально произнесла Кейт, добавив также, что ее дети очень скучают по малышу Арчи, которого Маркл отказалась привозить в Британию из-за риска для его здоровья. До слез!

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Фото: Getty Images
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