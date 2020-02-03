«Добро пожаловать в мир»: 44-летняя Мила Йовович стала мамой в третий раз

Звезды / Новости 3 февраля 2020

Cosmo

Лучшая новость дня: 44-летняя актриса Мила Йовович стала мамой в третий раз — у нее родилась крошка-дочь! Об этом стало известно из Instagram-поста старшей дочери звезды, которая поделилась в нем радостной новостью и первым фото новорожденной у мамы на руках. «Добро пожаловать в мир, моя новая сестра Озиан. Любим тебя!", — трогательно подписала снимок Эва.

Интересно, что актриса как будто предчувствовала скорое появление крохи на свет. Всего за несколько часов до родов она поделилась переживаниями у себя в Instagram: «Забавно, потому что я думала, что третий ребенок будет, как кусочек пирога, но я действительно очень нервничаю, когда знаю, чего ожидать! В любом случае, надеюсь, что следующий пост, который я опубликую, будет фотографией нашей новой маленькой девочки. Пожелайте мне удачи!».

Поздравляем трижды маму!



