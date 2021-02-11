Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло отказалась от фамилии отца

Звезды / Новости 11 февраля 2021

Cosmo

Бракоразводный процесс Анджелины Джоли и Брэда Питта продолжается и, несмотря на желание актрисы оградить от этого детей, он, кажется, все же не может на них не влиять. Так, например, на днях дочь звезд Шайло сделала, казалось бы, назначительное изменение в своем тайном личном профиле в соцсети — из Шайло Джоли-Питт она превратилась просто в Шайло Джоли.

Инсайдеры уверяют, что на самом деле этот жест значит гораздо больше, чем может показаться на первый взгляд. «Это знак того, что он может потерять Шайло», — отмечают они.

Сам актер, по словам источников, воспринял новость болезненно, поскольку именно с 14-летней дочерью он был в самых близких отношениях — он всегда поддерживал Шайло во всех идеях, включая ее желание сменить пол. Что же, надеемся, что со временем ситуация в семье звезд наладится — по крайней мере, в вопросах отношений с детьми.