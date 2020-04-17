Дочь Кейт Бекинсейл высказалась по поводу ее отношений с 22-летним бойфрендом

Звезды / Новости 17 апреля 2020

Cosmo

Возраст чувствам не помеха — уверена 46-летняя актриса Кейт Бекинсейл, которая снова закрутила роман с парнем, младше нее на более чем 20 лет! Так, новым избранником звезды стал 22-летний музыкант Гуди Грейс. Поговаривают, что влюбленные вместе еще с января и на время карантина пара уединилась в поместье Кейт.

Интересно, что об этом всем думает дочь звезды, которая лишь на год младше нового избранника матери? На днях анонимный источник рассказал Us Weekly, что в беседе с подругой Лили откровенно прокомментировала новый роман звездной мамы: «Маме нравятся молодые и такие же творческие, как она сама. Это ее тип, и мне кажется, что это круто!».

Он также добавил, что Лили давно спокойно относится к новым избранникам Кейт и, несмотря ни на что, матери с дочерью удается сохранить близкие и теплые отношения.