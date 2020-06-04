Дом, вечеринки и личный самолет: Кайли Дженнер потратила 130 миллионов, чем сильно обеспокоила сестер

Звезды / Новости 4 июня 2020

Cosmo

Большие деньги — это большая ответственность, но распоряжаться ими умеют не все. Недавно в центре скандала оказалась Кайли Дженнер, которую журнал Forbes лишил звания самой молодой миллардерши.

Сама Кайли на ситуацию отреагировала спокойно и усомнилась в авторитетности издания. Позже появилась информация, что она перестала общаться со своей матерью Крис Дженнер, которая работала ее менеджером. Теперь же оказалось, что отношения в семье Кардашьян-Дженнер сейчас гораздо сложнее, чем мы думали.

Как сообщают инсайдеры, сестры Кайли не на шутку обеспокоены ее тратами, ведь за последний год звезда потратила 130 миллионов долларов. Часть денег ушла на дом в Калифорнии за 36,5 млн, а также личный самолет и участок земли.

Справедливости ради нужно отметить, что большие суммы Дженнер выделяла и на благотворительность, поддерживая разные организации во время пожаров в Австралии и пандемии коронавируса.

«Она потратила больше 130 миллионов долларов за последний год. Даже ее сестер беспокоят такие расходы. Да, у нее много денег, и тем не менее странно, как можно вот так просто спустить такое огромное состояние», — отметил близкий к Кайли источник в интервью порталу Page Six.