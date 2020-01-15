Дорога появляется под ногами идущего: первый фильм об украинском дизайнере Andre Tan

Мода / Fashion news 15 января 2020

Cosmo

Уже этой весной на экранах появится фильм об украинском дизайнере Андрэ Тане. Полнометражная картина расскажет о человеке, который превратил свое имя в узнаваемый бренд.

Создатели совместно с 1+1 Digital Studios удалось показать дизайнера в разных амплуа, а также расказать много интересных историй из его жизни: где вырос, чем жил и о чем мечтал.

Особенностью картины станут восстановление хронологии событий в личной жизни и творческой карьере самого дизайнера, а также параллельное повествование о процессе развития модной индустрии в Украине за последние 40 лет. Уникальные кадры, архивные съёмки, закулисье показов, сенсационные признания, откровенные интервью и первое появление дочери на экране. Детали пока держаться в секрете, но создатели фильма обещают волну вдохновения и эстетического удовольствия.