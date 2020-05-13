«Драма позади»: инсайдер рассказал об истинных отношениях между Гарри и Уильямом

Звезды / Новости 13 мая 2020

Cosmo

После отделения принца Гарри и Меган Маркл от королевской семьи их отношения с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон стали темой номер один не только в британских, но и во всех мировых СМИ. Многие утверждали, что в это время вражда между двумя королевскими парами достигла своего пика, и что отношения братьев больше никогда не будут прежними.

Однако все не так плохо, как могло показаться на первый взгляд. О том, как на самом деле обстоят дела в отношениях Гарри и Уильяма, на днях рассказала королевский эксперт Кэти Николл.

«Ни для кого не секрет, что в их отношениях были большие проблемы, однако сейчас все наладилось. Гарри и Уильям постоянно созваниваются — просто так и по случаю дней рождения детей.Сейчас их отец, принц Чарльз, в порядке, однако именно его болезнь ( 71-летний сын королевы Елизаветы переболел коронавирусом в марте — прим. ред.) заставила их возобновить общение. Драма позади», — отметила женщина.

Что же, отличные новости!