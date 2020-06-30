Драма продолжается: новая причина соперничества принца Гарри и Меган Маркл с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон

Звезды / Новости 30 июня 2020

Cosmo

Новости об отношениях между двумя самыми известными королевскими парами ежедневно приобретают новый окрас. Сначала СМИ утверждают, что герцоги Кембриджские и Сассекские относятся друг к другу откровенно враждебно, а затем — что в последнее время братья часто созваниваются, благодаря чему в их отношениях произошло потепление.

А на днях медиа взорвала новость о том, что у принца Гарри и Меган Маркл с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон появилась новая причина для соперничества, и она непосредственно связана с... премьерой новой части «бондианы».

По информации британского таблоида The Express, продюсеры франшизы очень хотят видеть на премьерных показах обе пары: сначала Кейт и Уильяма на мероприятии в Великобритании, а затем Меган и Гарри — в США. По словам инсайдеров, тот факт, что герцоги Сассекские также станут почетными гостями премьеры, может побудить герцогов Кембриджских, которые уже устали от сравнений с родственниками, отказаться от посещения мероприятия.

Что же, время покажет!