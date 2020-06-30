Драма продолжается: новая причина соперничества принца Гарри и Меган Маркл с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон

Звезды / Новости
30 июня 2020
Cosmo

Новости об отношениях между двумя самыми известными королевскими парами ежедневно приобретают новый окрас. Сначала СМИ утверждают, что герцоги Кембриджские и Сассекские относятся друг к другу откровенно враждебно, а затем — что в последнее время братья часто созваниваются, благодаря чему в их отношениях произошло потепление.

А на днях медиа взорвала новость о том, что у принца Гарри и Меган Маркл с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон появилась новая причина для соперничества, и она непосредственно связана с... премьерой новой части «бондианы».

Принц Уильям и Кейт Миддлтон

По информации британского таблоида The Express, продюсеры франшизы очень хотят видеть на премьерных показах обе пары: сначала Кейт и Уильяма на мероприятии в Великобритании, а затем Меган и Гарри — в США. По словам инсайдеров, тот факт, что герцоги Сассекские также станут почетными гостями премьеры, может побудить герцогов Кембриджских, которые уже устали от сравнений с родственниками, отказаться от посещения мероприятия.

Принц Гарри и Меган Маркл

Что же, время покажет!

4 5 2
Автор: Юлия Николайчук
Фото: Gettyimages
Спецпроекты
Топ-7 самых актуальных

трендов этого лета
Реклама
Читайте также
1
Топ-7 самых актуальных трендов этого лета
2
Кэти Перри рассказала, как пережила расставание с Орландо Блумом
3
Кейт Уинслет сыграет военного фотокорреспондента
4
Звезда сериала «Нормальные люди» Пол Мескаль читает главу из одноименной книги
5
Леди Гага сделала предложение Билли Айлиш
Звезды / Новости

Анна Тринчер рассказала о том, сколько зарабатывала на съемках сериала «Школа»

Начистоту. 

Звезды / Новости
Об этом все говорят

Очень важный повод: Брэд Питт впервые после развода вернулся в дом Анджелины Джоли

Хороший знак?  

Звезды / Новости
Об этом все говорят

Вся в родителей: 8-летняя дочь Бейонсе и Джей Зи получила престижную музыкальную премию 

Отличное начало!

Stay home with Cosmopolitan
1
В Китае обнаружили новый опасный вирус, который может привести к очередной пандемии
2
Дуже зворушливо: Настя Каменських, Monatik, Алла Костромічова та інші українські зірки привітали випускників з закінченням школи
3
«Это первый препарат, который показал снижение уровня смертности среди пациентов c Covid-19», — глава ВОЗ о научном прорыве британских ученых
4
Олену Зеленську, в якої виявили коронавірус, терміново госпіталізували
5
У Елены Зеленской диагностировали коронавирус
Звезды / Новости
Это интересно

Дуже зворушливо: Настя Каменських, Monatik, Алла Костромічова та інші українські зірки привітали випускників з закінченням школи

#бувайшкола.

Loading...
Звезды / Новости
Об этом все говорят

«Я была разбита»: Кэти Перри призналась, что думала о самоубийстве после расставания с Орландо Блумом

И рассказала, что помогло ей справиться с депрессией. 

Звезды / Новости

Давно и не в Украине: Настя Каменских впервые рассказала о том, когда они с Потапом на самом деле поженились

И показала эксклюзивные фото с секретной церемонии!  

Читайте также
1
Топ-7 самых актуальных трендов этого лета
2
Сексуальное воздержание: опасно или нет
3
Прогулки в саду: Lake Studio представили летнюю капсулу по демократичным ценам
4
Український бренд Finch і студія Ffface випустили капсулу віртуального одягу
5
Как высушить тело: вкусные и полезные продукты для сушки
Звезды / Новости
Это интересно

Марго Робби сыграет в женской версии «Пиратов Карибского моря»

Будет интересно!

Звезды / Новости
Об этом все говорят

Впервые официально: Алия Шокат прокомментировала свои отношения с Брэдом Питтом

В новом интервью.  

Читай Cosmopolitan в 2020

На обложке: София Ричи

Здоровый экоизм: новые правила жизни, сознательная мода и эко инфлюэнсеры

Экологично меняем работу и освежаем резюме

Вогнали в краску: прокачиваем навыки по окрашиванию волос дома

Go out: как сделать каминг-аут безопасным для себя и безболезненным для твоего окружения

Дофаминовый фастинг: не столько диета, сколько новомодный способ перезагрузки
Звезды / Новости
Об этом все говорят

«Я услышала запись, которая меня ужаснула»: подруга Эмбер Херд отказалась поддерживать ее в суде против Джонни Деппа

Группа поддержки актрисы редеет.   

Звезды / Новости
Об этом все говорят

Жара и страстные поцелуи в бассейне: судя по новым фото, Тимоти Шаламе и Эйса Гонсалес без ума друг от друга

Температура растет.  

Хочешь больше узнать про "Звезд"?
Звезды / Новости
Это интересно

«Я не могла избавиться от Рэйчел Грин»: Дженнифер Энистон рассказала о главном страхе на старте карьеры

Звезда смогла его перебороть!

Звезды / Новости
Об этом все говорят

Вот это поворот: Джамала снялась в фильме Netflix с Рэйчел МакАдамс и Уиллом Ферреллом

Гордимся!

Гороскоп

Овен

Телец

Близнецы

Рак

Лев

Дева

Весы

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Звезды / Новости
Об этом все говорят

Звезда «Американской истории ужасов» Эмма Робертс впервые станет мамой

Отличные новости!

Звезды / Новости

Роскошные формы и платье со смелыми разрезами: молодая мамочка Эшли Грэм украсила обложку глянца

Взгляд не отвести. 

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua
Звезды / Новости
Об этом все говорят

Все очень серьезно: инсайдеры рассказали об отношениях Леонардо Дикаприо и Камилы Морроне

«Они невероятно близки». 

 
© Copyrignt Cosmopolitan Ukraine, 2019. Все права защищены.