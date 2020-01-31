Драма продолжается: принц Гарри довел до слез Кейт Миддлтон

Звезды / Новости 31 января 2020

Cosmo

Ни для кого не секрет, что до встречи с Меган Маркл принц Гарри был очень близок с братом Уильямом и его женой Кейт Миддлтон. И, по сообщениям инсайдеров, сейчас герцогиня Кембриджская очень страдает из-за того, что ее родственник отдалился от королевской семьи.

«У нее едва хватает времени на отдых, и когда она пытается уснуть, в ее сознании по-прежнему крутится куча мыслей. Она хотела бы поговорить с Гарри. Она скучает по нему и боится, что они больше никогда не будут близки», — рассказали приближенные источники изданию Us Weekly.

По их словам, Кейт Миддлтон не раз плакала не только из-за решения Гарри, но и из-за неуверенности в том, что их отношения когда-то станут такими же, как прежде.

Драма продолжается…