Дуже романтично: зірка серіалу «Спіймати Кайдаша» Тарас Цимбалюк зробив пропозицію коханій у прямому ефірі «Танців з зірками»

Звезды / Новости
14 сентября 2020
Cosmo

У неділю, 13 вересня, глядачі телеканалу 1+1 побачили третій прямий ефір нового сезону шоу «Танці з зірками». У межах випуску, присвяченому темі кохання, зіркові учасники розповідали про своїх других половинок та виконували запальні або ж зворушливі номери зі своїми професійними партнерами.

Однак один виступ запам`ятався глядачам найбільше, оскільки закінчився... пропозицією руки та серця! Так, після яскравого джайву з Яною Заєць зірка серіалу «Спіймати Кайдаша» Тарас Цимбалюк покликав на паркет свою дівчину Тіну Антоненко і запропонував їй стати його дружиною.

Дівчина відповіла «так», чим ще більше розчулила суддів, гостей, присутніх у залі, та телеглядачів. Давай дивитися, як це було!

5 5 1
Автор: Юлия Николайчук
Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk
Спецпроекты
Креативный, быстрый

стильный: редакция тестирует
10 мейкапів на всі часи

. Голосуй за найкращий!
Реклама
Читайте также
1
Креативный, быстрый, стильный: редакция тестирует
2
10 мейкапів на всі часи. Голосуй за найкращий!
3
Эмилия Кларк и звезда сериала «Корона» подогрели слухи о своем романе
4
Фото дня: Венсан Кассель трогательно поздравил дочь с днем рождения
5
Какой поступок Елизаветы II расстроил Кейт Миддлтон
Звезды / Новости

«Ти вже багато років живиш свою гординю на тлі наших недоліків»: Ольга Фреймут різко відповіла на критику Катерини Кухар в ефірі шоу «Танці з зірками»

Скандал у прямому ефірі. 

Звезды / Новости
Об этом все говорят

Счастливы вместе: Эмилия Кларк была замечена на свидании со звездой сериала «Корона» Мэттом Смитом

Они просто сияют!

COSMO / Тренды

10 мейкапів на всі часи. Голосуй за найкращий!

Звезды / Новости
Об этом все говорят

«Шоу було недоречним»: Святослав Вакарчук прокоментував попурі до Дня Незалежності

А ти що скажеш?

Звезды / Новости
Об этом все говорят

Новый этап: Меган Фокс познакомила нового бойфренда с детьми

Все серьезно. 

Stay home with Cosmopolitan
1
«Сейчас свадьбы не будет»: Владимир Остапчук и его невеста Кристина Горняк заболели коронавирусом
2
«Здавалося, лежу під колесами вантажівки»: Ольга Фреймут розповіла про свої симптоми Covid-19
3
Роберт Паттинсон заразился коронавирусом
4
7 найкращих санітайзерів, які варто носити із собою щодня
5
Топ-5 зручних додатків, які допоможуть тобі стежити за своїм здоров'ям
Звезды / Новости
Это интересно

Безупречная фигура и эффектные образы: Селена Гомес восхитила красотой в новой фотосессии 

Какая красотка!

Loading...
Звезды / Новости

Снова вместе: счастливые Ирина Шейк и Брэдли Купер на прогулке с дочкой Леей в Нью-Йорке

Мимими дня!

Читайте также
1
10 мейкапів на всі часи. Голосуй за найкращий!
2
10 вещей, которых не должно быть в маленькой квартире
3
50 захватывающих сериалов по версии читателей ELLE
4
Анна Різатдінова відкриває Академію гімнастики і запрошує дітей на безкоштовне заняття
5
Как вести свой Telegram-канал и зарабатывать на этом деньги?
Звезды / Новости
Об этом все говорят

Психолог не помог: Анджелина Джоли и Брэд Питт рассорились из-за его новой возлюбленной

Бывшие супруги даже перестали посещать семейную терапию.  

Звезды / Новости

«Сейчас свадьбы не будет»: Владимир Остапчук и его невеста Кристина Горняк заболели коронавирусом

Об этом девушка сообщила в своем Instagram. 

Читай Cosmopolitan в 2020

На обложке: Екатерина Кухар

Продолжение следует: наводим порядок в жизни после карантина

Есть идея: главные тренды осени в теории и на практике

Double trouble: вся правда и ложь о грудных имплантах

Себе дороже: этот неловкий момент, когда подруга зарабатывает больше

Афера века: точки G не существует, расходимся!
Звезды / Новости
Об этом все говорят

Ходят слухи: Кайя Гербер встречается со звездой сериала «Эйфория»

Ты точно знаешь этого красавчика!

Звезды / Новости
Об этом все говорят

Дружба или что-то большее: Ирину Шейк застали в нежных объятиях ее бывшего бойфренда Брэдли Купера

Есть ли шанс на воссоединение?

Хочешь больше узнать про "Звезд"?
Звезды / Новости
Это интересно

Стильная и дерзкая: 23-летняя дочь Мадонны Лурдес снялась в новом рекламном кампейне

Вся в маму!

Звезды / Новости
Об этом все говорят

Конец эпохи: шоу «Семейство Кардашьян» закрывается после 14 лет существования

Просто не верится!

Гороскоп

Овен

Телец

Близнецы

Рак

Лев

Дева

Весы

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Звезды / Новости
Это интересно

Видео дня: Екатерина Кухар примерила сексуальные образы и прокатилась на роскошном авто в новой съемке Cosmopolitan

Потрясающая Катя и роскошные автомобили — просто perfect match!  

Звезды / Новости

Романтика на пляже: София Ричи встречается с сыном Уилла Смита Джейденом

Со Скоттом Дисиком все кончено? 

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua
Звезды / Новости

«Он оставил свой дом ради эгоцентричной звезды»: что принц Филипп думает о решении Гарри изменить жизнь ради Меган Маркл

А ты в этой ситуации на чьей стороне?

 
© Copyrignt Cosmopolitan Ukraine, 2019. Все права защищены.