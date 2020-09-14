Дуже романтично: зірка серіалу «Спіймати Кайдаша» Тарас Цимбалюк зробив пропозицію коханій у прямому ефірі «Танців з зірками»

Звезды / Новости 14 сентября 2020

Cosmo

У неділю, 13 вересня, глядачі телеканалу 1+1 побачили третій прямий ефір нового сезону шоу «Танці з зірками». У межах випуску, присвяченому темі кохання, зіркові учасники розповідали про своїх других половинок та виконували запальні або ж зворушливі номери зі своїми професійними партнерами.

Однак один виступ запам`ятався глядачам найбільше, оскільки закінчився... пропозицією руки та серця! Так, після яскравого джайву з Яною Заєць зірка серіалу «Спіймати Кайдаша» Тарас Цимбалюк покликав на паркет свою дівчину Тіну Антоненко і запропонував їй стати його дружиною.

Дівчина відповіла «так», чим ще більше розчулила суддів, гостей, присутніх у залі, та телеглядачів. Давай дивитися, як це було!