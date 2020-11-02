Дуже романтично: Володимир Остапчук показав зворушливе відео з весілля і презентував авторську пісню, присвячену дружині

Звезды / Новости
2 ноября 2020
Cosmo

Володимир Остапчук, шоумен, стендап-комік, ведучий гіпер-шоу «Маска» на каналі «Україна» представив авторську пісню «В фильмах Тарантино», яку присвятив дружині Христині і подарував їй на весіллі, заспівавши у колі найближчих друзів та рідних.

Разом з піснею, яка вже доступна на всіх музичних майданчиках, Володимир Остапчук презентував зворушливе mood video на трек на своєму YouTube-каналі. Лейтмотивом відео «В фильмах Тарантино» стала романтична love story пари. Прогулянки нічним Києвом, вечір у номері готелю і побачення на даху хмарочосу — відео наповнене стильними та атмосферними кадрами з Володимиром і Христиною.

Автор слів — Володимир Остапчук, а музики — Міша Гайдай, талановитий саунд-продюсер і музикант.

«Я написав пісню-подарунок Христині на наше весілля і не планував її афішувати. Але Христина виставила в сторіз уривок з неї, і її просто закидали запитаннями, що за пісня і де її скачати. Тому ми вирішили презентувати її, поділившись теплими і позитивними емоціями зі слухачами», — коментує Володимир.

«Я завжди знала, що Вова дуже талановитий, що він гарно співає, навіть коли просто ходить по квартирі і наспівує щось. Але, коли він заспівав мені «В фильмах Тарантино», пісню про нас і нашу любов, я була дуже зворушена. Зараз вона у мене на повторі, і навіть мої подружки її постійно слухають, шлють мені відео, як вони співають і танцюють під неї. Це дійсно чарівний подарунок, за який я дуже дякую тобі, Вова!» — розповідає Христина.

Давай слухати!

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Фото: instagram.com/kristygor
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