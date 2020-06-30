Дуже зворушливо: Настя Каменських, Monatik, Алла Костромічова та інші українські зірки привітали випускників з закінченням школи

Звезды / Новости
30 июня 2020
Cosmo

Пандемія коронавірусу кинула нові виклики всім: молоді, батькам, державним інституціям, системі освіти. Зокрема, цьогоріч 346 тисяч українських випускників середніх шкіл залишилися без очікуваного випускного вечора.

Щоб підтримати молодь, Monatik, Onuka, Настя Каменських, Катя Кухар, Ольга Харлан, Анна Різатдінова, Катя Сільченко, Алла Костромічова та Олександр Педан записали відео з привітаннями, порадами, настановами для дорослого життя випускників. А також розповіли про виклики і про те, як втримати життєву рівновагу. 

Бережіть екологію і не ставте рамки

Звертаючись до випускників, співачка Onuka називає 2020 рік непередбачуваним, абсолютно непрогнозованим і дещо сюрреалістичним. І закликає випускників дбати про екологію країни.

А от балерина Катя Кухар радить не ставити перед собою жодних рамок і кордонів. Натомість, мріяти широко і глобально.

Робіть хоч щось і не зупиняйтеся

Модель і ведуча Алла Костромічова дає кілька порад, які свого часу стали у пригоді їй. Зокрема, радить робити хоча б щось, якщо ти не не знаєш, що робити, і чітко формулювати, чого ти хочеш.

«Наступне: не порівнюй себе з іншими. У кожного своя доля. Порівнюй себе лише з собою і намагайся кожного дня ставати кращою версією себе. І останнє: не бійся змін. Це нормально прокинутися десь посеред життя і зрозуміти, що ти хочеш займатися чимось іншим. Іноді це потребує часу відшукати своє», — каже Алла.

Блогерка і підприємиця Катя Сільченко радить не витрачати жодного дня, шукати себе і розуміти, що в житті доведеться попрацювати, аби чогось досягнути.

А от гімнастка Анна Різатдінова каже, що варто вірити в себе і свої сили, навіть якщо цілий світ проти вас.

Ідіть вперед попри перешкоди і досягайте мрій

«Ти — це майбутнє. Майбутнє нашої країни, майбутнє всього світу. І неважливо, що говорять інші, просто пам’ятай, що ти можеш все, а твоя ціль — йти вперед попри перешкоди», — дає настанови випускникам Настя Каменських.

А Monatik радить відпочивати і розслаблятися у дорослому житті, яким би воно не було складним.

Давай дивитися!

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Фото: instagram.com/kamenskux, instagram.com/alla, instagram.com/ekaterinakukhar_official
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