Джіджі Хадід розповіла, чому не робить пластичних операцій

Звезды / Новости
24 августа 2020
Cosmo

Нещодавно модель Джіджі Хадід, яка вже восени народить первістка своєму коханому Зейну Маліку, вийшла у прямий ефір із візажистом Maybelline Ерін Парсонс. Джіджі розкрила власні секрети догляду за шкірою, відповіла на чутки про буцімто свої пластичні операції і зізналася, як змінилося її тіло під час вагітності.

«Люди думають, що я роблю ін’єкції, тому моє обличчя таке кругле. У мене були великі щоки з народження. А ще вони збільшилися, бо я вагітна», розповіла зірка.

Джіджі також відповіла на чутки про пластичну хірургію: «Відповідаю усім, хто цікавиться, я ніколи нічого не колола в обличчя. Я щаслива, що зараз усі роблять зі своїм тілом те, що вважають за потрібне, і при цьому почуваються комфортніше і краще. Але особисто мене лякає пластична хірургія. Я завжди запитую себе: а що, якщо щось піде не так?».

Хадід також зізналася, що використовує макіяж як інструмент для підкреслення своїх природних особливостей. «Нині люди чимало експериментують зі своєю зовнішністю. Мені подобається приймати себе такою, яка я є. Це не означає, що іноді я не почуваюся невпевненою. Для особливих події хочеться підкреслити свої особливості за допомогою макіяжу. Це чудовий інструмент, який дозволяє почуватися ще красивішою, але заразом прийняти своє красиве обличчя таким, як його створив Бог... і ваші мама й тато».

Текст: Дар`я Андрійчук

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Фото: instagram.com/gigihadid
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