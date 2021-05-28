Дженнифер Энистон и Дэвид Швиммер впервые рассказали о своих чувствах во время съемок в «Друзьях»

Звезды / Новости 28 мая 2021

Cosmo

Вчера состоялась премьера спецвыпуска культового шоу «Друзья», в котором мы снова увидели любимых актеров в полном составе. В рамках долгожданного эпизода звезды вспомнили старые-добрые времена съемок и поделились фактами, о которых мы не знали. Так, если о сильных чувствах Мэттью Перри (Чендлер) к его экранной супруге Кортни Кокс (Моника) известно уже давно, то о влюбленности Дэвида Швиммера (Росс) и Дженнифер Энистон (Рейчел) поклонники, несмотря на все догадки, услышали из первых уст лишь вчера.

Звезды, сыгравшие одну из наших любимых экранных пар всех времен, признались, что были влюблены друг в друга и в реальной жизни. Однако из-за того, что кто-то один из них все время был в отношениях, они так и не позволили себе переступить черту.

Впрочем, на площадке они все-таки иногда не могли сдержать чувств. «Во время перерывов в репетициях были моменты, когда мы обнимались на диване. Мы ложились и засыпали на нем вместе, и я все думал, как остальные могут не догадываться, что мы влюблены друг в друга?» — вспомнил Швиммер.

Впрочем, как сразу же отметил Мэтт Леблан (Джои), все не только догадывались, но и знали это наверняка. Как и мы, правда же?