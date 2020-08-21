Дженнифер Энистон показала в новом забавном видео, кто лучше играет в бильярд: она или Кортни Кокс

Звезды / Новости
21 августа 2020
Cosmo

Совместные фото и видео Дженнифер Энистон и Кортни Кокс — не редкость. Коллеги по сериалу «Друзья», являющиеся по совместительству лучшими подругами, часто проводят время вместе (и, конечно же, с Лизой Кудроу), и, судя по публикациям в Instagram, им никогда не бывает скучно.

Вот и вчерашний вечер звезды провели вдвоем — в этот раз за игрой в бильярд. И если Кортни играла мастерски, то Дженнифер явно наслаждалась скорее самим процессом, чем результатом. Забавным видео-сравнением того, кому игра давалась лучше, Энистон поделилась в своем аккаунте. 

«Друзья не должны позволять друзьям играть в бильярд (особенно, если у них это получается настолько плохо)», — пошутила в подписи к видео Джен. 

Обожаем!

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Автор: Юлия Николайчук
Фото: Gettyimages
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