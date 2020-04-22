Мечты сбываются: Дженнифер Энистон пригласила поклонников на съемки нового эпизода сериала «Друзья»

Звезды / Новости
22 апреля 2020
Cosmo

Сегодня звезды по всему миру объединяют свои усилия в борьбе с коронавирусом. Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэттью Перри, Мэтт ЛеБлан и Дэвид Швиммер  к примеру, присоединились к инициативе All In Challenge, которая собирает средства для того, чтобы обеспечить наименее защищенные группы населения США. В рамках челенджа наш любимый каст сериала «Друзья» пригласил поклонника, который пожертвует самую крупную сумму, на съемки нового эпизода.

«Мы приглашаем тебя и пятеро твоих друзей присоединиться к нашей компании из шести человек. Вы станете нашими особыми гостями на съемках нового эпизода от HBO Max, где мы наконец-то вспомним прошлое и повеселимся как следует. Также вас ждет VIP-экскурсия по студии Warner Bros.», — написала Дженнифер Энистон в своем Instagram-аккаунте.

Дженнифер Энистон Друзья

Звучит очень заманчиво!

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Автор: Юлия Николайчук
Фото: instagram.com/jenniferaniston, кадр из сериала
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