Дженнифер Энистон прокомментировала влюбленный взгляд Брэда Питта во время ее речи на SAG Awards

Звезды / Новости 21 января 2020

Cosmo

Воссоединение, пусть и временное, Брэда Питта и Дженнифер Энистон на красной дорожке SAG Awards 2020 затмило, пожалуй, все, что происходило на церемонии. Поклонники, затаив дыхание, наблюдали за нежными объятиями звезд, а также за тем, с каким влюбленным взглядом актер наблюдал за речью бывшей жены.

Впрочем, сама Энистон ничего особенного в видео, которое обсуждают все, не увидела. В коротком интервью Extra TV актриса рассказала о том, что чувствует, получая такую поддержку от экс-супруга.

«Это очень мило. Мы ведь все выросли вместе. И это просто очень веселая ночь для того, чтобы отпраздновать, подбодрить друг друга и продолжить работать», — призналась Джен.