«Она расплакалась, когда они попросили ее об этом»: Дженнифер Энистон станет крестной мамой дочери Кэти Перри и Орландо Блума

Звезды / Новости 13 июля 2020

Cosmo

Совсем скоро Кэти Перри и Орландо Блум станут родителями. И пока поклонники с нетерпением ждут радостных новостей, сами будущие родители уже успели решить для себя все самые важные вопросы — в частности, кто станет крестной мамой их дочери. Как сообщает издание Mirror, звезды единогласно сошлись на кандидатуре Дженнифер Энистон. Как сообщают инсайдеры, актриса очень поддерживала Кэти во время беременности.

«Кэти и Джен очень близки. Во время карантина они гуляли, соблюдая социальную дистанцую, и проводили много времени вместе. Энистон была в восторге от предложения стать крестной матерью и даже расплакалась, когда они попросили ее об этом», — отмечают анонимные источники.

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