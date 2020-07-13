«Она расплакалась, когда они попросили ее об этом»: Дженнифер Энистон станет крестной мамой дочери Кэти Перри и Орландо Блума

Звезды / Новости
13 июля 2020
Cosmo

Совсем скоро Кэти Перри и Орландо Блум станут родителями. И пока поклонники с нетерпением ждут радостных новостей, сами будущие родители уже успели решить для себя все самые важные вопросы — в частности, кто станет крестной мамой их дочери. Как сообщает издание Mirror, звезды единогласно сошлись на кандидатуре Дженнифер Энистон. Как сообщают инсайдеры, актриса очень поддерживала Кэти во время беременности. 

Кэти Перри Дженнифер Энистон

«Кэти и Джен очень близки. Во время карантина они гуляли, соблюдая социальную дистанцую, и проводили много времени вместе. Энистон была в восторге от предложения стать крестной матерью и даже расплакалась, когда они попросили ее об этом», — отмечают анонимные источники. 

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Автор: Юлия Николайчук
Фото: Gettyimages
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