Дженнифер Энистон запускает собственный косметический бренд

Звезды / Новости 6 сентября 2021

Cosmo

Вслед за Рианной, Рози Хантингтон-Уайтли, Селеной Гомес, Кайли Дженнер и рядом других знаменитостей, которые активно покоряют сферу бьюти, собственный косметический бренд решила основать и Дженнифер Энистон. Запуск своего нового детища под названием LolaVie звезда анонсировала в инстаграм — бренд, который начнет свою работу уже 8 сентября, будет специализироваться на средствах для ухода за кожей и волосами. Какие именно продукты войдут в дебютную линейку — узнаем уже совсем скоро!

Напомним, для актрисы это хоть и первый собственный бьюти-бренд, но далеко не первый опыт работы в сфере красоты. Ранее Энистон была совладелицей бренда средств по уходу за волосами Living Proof. Кроме того, звезда является креативным директором бренда коллагеновых добавок Vital Proteins.