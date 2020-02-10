Дженнифер Лопес и Алекс Родригес пропустили Оскар из-за двойного свидания с принцем Гарри и Меган Маркл

Звезды / Новости 10 февраля 2020

Cosmo

Церемония Оскар — долгожданное событие в мире искусства и кино. Актеры, музыканты, журналисты и другие публичные люди с особым удовольствием готовятся к церемонии. Именно поэтому, когда на красной дорожке мы так и не увидели прекрасных Джениффер Лопес и Алекса Родригеса, то слегка удивились подобному развитию событий.

Однако как сообщает Page Six, Дженнифер и Алекс вместо церемонии награждения пошли на двойное свидание.

И не с кем-нибудь, а с принцем Гарри и Меган Маркл. По словам источника, обе пары приятно провели время за ужином. Возможно, это даже начало новой дружбы.

А что бы выбрала ты?